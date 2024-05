Oświeciński zarobił gigantyczne pieniądze! Sam podatek od tego poszedł w miliony, aż musieliśmy usiąść

Oświeciński zdradził, ile zarobił w ostatnich latach

Dla Tomasza Oświecińskiego walka na FAME 21 będzie debiutem we freak-fightach, ale nie w samej klatce. Kilka lat temu miał on okazję sprawdzić się w mieszanych sportach walki na galach KSW – pod koniec 2017 roku wygrał z Pawłem „Popkiem” Mikołajuwem, ale pół roku później został znokautowany przez Erko Juna. Od tamtej pory Oświeciński nie walczył, ale też nie musiał – sporty walki to jego pasja, a na co dzień zajmuje się on aktorstwem. Na Face2Face przed FAME MMA 21 postanowił on uchylić nieco rąbka tajemnicy na temat swoich zarobków.

Szef KSW ujawnia pierwsze informacje o jubileuszowym KSW 100 | Andrzej Kostyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Wielki sprawdzian o Marcinie Najmanie! Co wiesz o ojcu polskich freak-fightów? Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Skąd pochodzi Marcin Najman? Z Warszawy Z Częstochowy Z Krakowa Dalej

Tomasz Oświeciński zarobił miliony nim trafił do FAME MMA!

Tomasz Oświeciński stanął oko w oko ze swoim rywalem Adrianem Ciosem w programie Face2Face, ale też odpowiadał na różne pytania od fanów. Niespodziewanie rozmowa zeszła na pieniądze i Oświeciński wyjawił, ile zarobił przed dołączeniem do FAME MMA, okazało się, że już odprowadzany przez niego podatek to siedmiocyfrowa kwota! – Od 2016 roku zarobiłem pięć milionów złotych i zapłaciłem od tego podatek. To jest milion złotych – wyjawił aktor.

Taka kwota może być imponująca nawet dla wielu zawodników FAME i innych freak-fightowych federacji, którzy potrafią inkasować naprawdę duże wypłaty. Oświeciński zarabia przede wszystkim jako aktor, a grał w bardzo popularnych i kasowych produkcjach Patryka Vegi, takich jak „Pitbull”, „Botoks” czy „Kobiety mafii”. Nie stroni jednak od lżejszych produkcji – pojawiał się w takich produkcjach jak „Klan” czy „Ojciec Mateusz”, długo występował także w „M jak miłość”, a obecnie można zobaczyć go m.in. w „Pierwszej miłości”.