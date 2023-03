Padliśmy z wrażenia po zobaczeniu, jak Dominik Abus wyglądał z włosami! Aż trudno poznać, że to naprawdę gwiazdor Gogglebox TTV

Popek ostro sapał przy drążku. To, co pokazał, zaskoczyło nawet najwierniejszych fanów

Daro Lew w krwawej jatce z piłkarskim reprezentantem Polski? To byłby gigahit freak-fightów, są pierwsze przecieki

To byłby hit!

Wycieńczony i oblany potem Mariusz Pudzianowski mówi o udawaniu. Pokazał to zdjęcie, przyjrzyjcie się dobrze

Obecnie Dominik Abus bez dwóch zdań może nazywać się celebrytą. Po tym, jak wraz z Krzysztofem Radzikowski stał się jednym z ulubieńców widzów programu "Gogglebo. Przed telewizorem" TTV, jego popularność wystrzeliła, co przyniosło mu nie tylko masę fanów, ale także rozpoznawalność i udział w "Cringe Roomie" podczas gali PRIME SHOW MMA. Niedawno Dominik Abus pochwalił się na swoim instagramowym profilu zdjęciem, gdzie już na pierwszy rzut okaz widać, jak potwornie schudł, a teraz miał dla fanów kolejną niespodziankę. Okazuje się, że gwiazdor Gogglebox TTV odszukał zdjęcie, na którym miał jeszcze włosy.

Zdjęcie Dominika Abusa z włosami rozłożyło internautów na łopatki! Gwiazdor Gogglebox TTV miał bujną czuprynę

Fani Dominika Abusa już od dłuższego czasu zachodzili w głowę, jak ich ulubieniec i jeden z największych gwiazdorów Gogglebox TTV mógł wyglądać w czasach, kiedy na jego głowie były jeszcze włosy. Okazuje się, że kompletnie inaczej, niż obecnie. Przyjaciel Krzysztofa Radzikowskiego odkopał zdjęcie z czasów swojej młodości i postanowił zaspokoić ciekawość fanów, czym rozłożył ich na łopatki. Patrząc na zdjęcie Dominika Abusa z włosami aż trudno uwierzyć, że to naprawdę on. Przekonajcie się sami, jak Dominik Abus wyglądał w czasach, kiedy miał jeszcze włosy, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!