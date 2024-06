Pasternak za Ferrariego! Oficjalnie, mamy stanowisko federacji, ogłosili zastępstwo!

Sąd podjął decyzję w sprawie Sylwestra Wardęgi. YouTuber został pozwany przez Marcina Dubiela, wiemy co dalej

Jesteśmy świadkami bardzo ciekawego zastępstwa na Clout MMA! Po wycofaniu się z walki Amadeusza "Ferrariego" Roślika, federacja potrzebowała znaleźć zastępcę, który pojawi się na starciu z Denisem Załęckim. Okazuje się, że wybór federacji padł na Michała Pasternaka! Mamy oficjalny komunikat, który został opublikowany na mediach społecznościowych.

Jest zaastępstwo na CLOUT MMA! Pasternak za Roślika!

Amadeusz "Ferrari" Roślik w ostatniej chwili ogłosił, że nie znajdzie się na karcie walk gali zaplanowanej na 8 czerwca 2024 roku. Federacja potrzebowała znaleźć szybko zastępcę, który podoła ciężkiemu wyzwaniu, jakim jest walka z Denisem Załęckim i padło na Michała Pasternaka. Zastępstwo zostało ogłoszone na mediach społęcznościowych federacji freak-fightowej

-BAD BOY vs WAMPIR PASTERNAK NA CLOUTMMA 5. Denis Załęcki po rezygnacji Amadeusza „Ferrariego” Roślika nie chciał łatwej walki. Chętnych było wielu, ale „Bad Boy” oczekiwał poważnego wyzwania. Już w sobotę na ostatnią chwilę wkroczy do klatki Michał Pasternak. „Wampir” to pogromca freaków Jak poradzi sobie w klatce z dużo cięższym rywalem? - czytamy w zapowiedzi na mediach społecznościowych.