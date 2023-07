Paweł Jóźwiak pokonał Jacka Murańskiego! Wyniszczające starcie na gali PRIME 5, "Muran" pokonany

W sobotę wieczorem Mariusz Pudzianowski pokazał to zdjęcie. Spadła na niego sroga krytyka

Niedawne posty Jacka Murańskiego w mediach społecznościowych mogły sugerować, że ten niebawem wróci do świata freak-fightu i wejdzie do oktagonu. Ostatecznie „Muran” podjął wyzwanie, jakim było starcie z Pawłem Jóźwiakiem na gali PRIME 5. Już podczas ostatniego spotkania obu zawodników w programie „Zadyma” nie brakowało olbrzymich emocji i fani freak-fightu mogli się spodziewać, że gdy tylko zamkną się drzwi oktagonu, rozpocznie się walka na śmierć i życie. Prezes FEN oraz Jacek Murański nie potrzebowali wiele czasu, aby rzucić się sobie do gardeł.

Paweł Jóźwiak lepszy od Jacka Murańskiego na gali PRIME 5! Wyniszczające starcie w oktagonie, masa ciosów

Pojedynek Jóźwiak - Murański trwał na pełnym dystansie i obaj zawodnicy dali z siebie 100%, niejednokrotnie korzystając z ukrytych pokładów sił, oddychając rękawami. Ostatecznie do góry powędrowała ręka X, po werdykcie sędziów.

