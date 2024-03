Peszko pokazał zdjęcie po Clout MMA, a kibice wściekli. Wszystko przez jeden szczegół, chodzi o reprezentanta Polski

Mistrz świata chce walczyć z Rzeźniczakiem! Zobaczył wieści o dołączeniu piłkarza do Clout MMA, błyskawiczna reakcja

Publikacja Sławomira Peszki wzbudziła wielkie emocje w internecie. Były reprezentant Polski, który obecnie jest jedną z twarzy federacji freak-fightowych tuż po gali zrobił sobie zdjęcie z goścmi wydarzenia. Był to Mateusz Borek, Tomasz Hajto i Kamil Glik. Udział tego ostatniego na zdjęciu wzbudził kontrowersje - czynny piłkarz Cracovii i zawodnik starający się o powołanie do reprezentacji kraju został uwieczniony na fotografii, na której w tle dopatrzeć możemy się butelek alkoholu. Zdjęcie wywołało niemałe emocje wśród fanów i dziennikarzy, którzy twierdzą, że były zawodnik Torino i AS Monaco nie powinien w taki sposób sie pokazywać.

Sławomir Peszko broni Roberta Lewandowskiego! "Nie chodzi o naszą przyjaźń" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sławomir Peszko z kontrowersyjnym zdjęciem. Glik wzbudził niemałe emocje

O ile Kamil Glik jest już bliski końca kariery sportowej, o tyle patrząc na fakt, że wciąż gra w piłkę, to zdjęcie z butelkami alkoholu wzbudziło niemałe emocje wśród internautów komentujących zdjęcie. Nastroje ich oddał dziennikarz weszło.com - Piotr Rzepecki, który mówi wprost, że takie zachowanie Glikowi po prostu nie przystoi.

- Żywa legenda i ktoś, kto miał być ambasadorem, woli wspierać pato-gale, robić zdjęcia przy stoliku pełnym flaszek, kiedy jego klub walczy o utrzymanie... - napisał w serwisie X dziennikarz Weszło, Piotr Rzepecki.