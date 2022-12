Piękna polska zawodniczka MMA wypięła pośladki w samej bieliźnie. Gorącymi zdjęciami rozgrzeje największego zmarzlucha

Kariera Klaudii Syguły nabiera zawrotnego tempa. Zawodniczka Ankos MMA ma już na koncie sześć zawodowych walk, z których wygrała aż pięć. Co ciekawe, debiutowała na zawodowej scenie w walce na gołe pięści podczas Wotore 2! Wówczas pokonała Karolinę Sobek, z którą... przegrała kilka miesięcy później w profesjonalnym debiucie MMA. Dotychczas jest to jej jedyna porażka, po której nastąpiła seria pięciu zwycięstw z rzędu. Cztery z nich miały miejsce na galach Armia Fight Night, ale najgłośniej o wojowniczce z Łodzi zrobiło się po ostatniej gali FEN 43. Syguła dołączyła do karty walk w ostatniej chwili i w znakomitym stylu pokonała Anę Lobjanidze z Gruzji. Mówi się, że jest to początek jej dłuższej przygody z federacją Pawła Jóźwiaka. Nic dziwnego, że po tym zwycięstwie nie opuszczał jej dobry humor, co objawiło się w mediach społecznościowych niespełna 24-latki.

Klaudia Syguła pokazała pośladki w samej bieliźnie! Piękna zawodniczka MMA rozgrzeje największego zmarzlucha

Syguła w grudniu miała zmierzyć się z Izabelą Badurek na Babilon MMA, ale ostatecznie nie doszło do tego starcia. W związku z tym przyjęła walkę z Lobjanidze, choć tuż przed FEN 43 dopadła ją choroba. Mimo to, odniosła wspaniałe zwycięstwo i mogła rozpocząć świętowanie w tym szczególnym okresie - tydzień przed świętami Bożego Narodzenia i dwa tygodnie przed 24. urodzinami. Piąta wygrana z rzędu pomimo przeciwności losu mocno ją ucieszyła, a radością podzieliła się z fanami. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 20 tysięcy użytkowników, którzy przyzwyczaili się już do urzekających zdjęć Syguły. Nie tylko tych z treningów, lecz także tych bardziej intymnych. Po FEN 43 piękna fighterka pochwaliła się fotką w lustrze w samej koszuli nocnej! Do zdjęcia w bieliźnie zapozowała z wypiętymi pośladkami i kolejny raz zachwyciła fanów. "Trochę taka insta modelka" - skomentowała z dystansem. W poniższej galerii zobaczysz więcej gorących zdjęć Klaudii Syguły:

