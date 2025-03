Pilna wiadomość o Damianie Janikowskim! KSW potwierdza przed galą we Francji

Damian Janikowski wraca do klatki KSW na gali we Francji

Walka Damiana Janikowskiego (10-7, 5 KO, 1 Sub) z Laïdem Zerhounim (14-9 1NC, 5 KO, 8 Sub) będzie drugim polsko-francuskim pojedynkiem gali XTB KSW 106 w Lyonie. W konfrontacji tej rękawice skrzyżują czołowi zawodnicy wagi średniej słynący z efektownego stylu walki. Były pretendent do pasa, a obecnie numer trzy rankingu, Janikowski, stanie w szranki z numerem siedem, Zerhounim. Rywalizacja rozstrzygnie się 10 maja w hali LDLC Arena, w której dojdzie wówczas do prawdziwego pucharu narodów.

Przełomowe wieści w sprawie walki Mariusza Pudzianowskiego! Mateusz Borek ujawnia

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Janikowski jest w klatce mocnym gwarantem emocji i świetnych pojedynków. Na swoim koncie ma zdobyte dwa bonusy za najlepsze nokauty i aż cztery za najlepsze walki wieczoru. Były pretendent do tytułu wagi średniej podczas gali we Francji wejdzie do okrągłej klatki po raz siedemnasty. Janikowski ostatni raz rywalizował w listopadzie zeszłego roku, ale musiał uznać wyższość Piotra Kuberskiego. Były medalista olimpijski w zapasach walczy w MMA od roku 2017 i ma na swoim koncie dziesięć wygranych, z których aż sześć zdobył przed czasem – pięć razy nokautował swoich rywali, a raz wygrał przez poddanie.

Zerhouni idzie jak burza przez kolejne walki. W KSW zdobył dwa bonusy za najlepsze nokauty, jeden za poddanie i jeden za najlepsze starcie wieczoru. Wszystkie jego pojedynki w okrągłej klatce zakończyły się już w pierwszej rundzie. Wywodzący się z Algierii zawodnik ma na swoim koncie pas mistrzowski francuskiej organizacji Hexagone MMA. W karierze stoczył 24 pojedynki, z których czternaście wygrał. Trzynaście razy kończył rywali przed czasem, a dziesięć razy robił to już w pierwszej rundzie. W okrągłej klatce rywalizował ostatni raz w grudniu zeszłego roku i błyskawicznie znokautował Alaina Van De Merckta. Zerhouni jest fighterem wszechstronnym, który osiem razy poddawał swoich przeciwników, a pięć razy posyłał ich na deski.

Bilety na XTB KSW 106 w sprzedaży na Ticketmaster.fr i na stronie hali LDLC Arena.

Mistrz KSW zapowiada nowy rozdział! Spotkał się już z szefami federacji. Niespodziewany wpis

Aktualna karta walk gali XTB KSW 106 w Lyonie:

Walka wieczoru | Main event:

70,3 kg/155 lb: Salahdine Parnasse #C (20-2, 5 KO, 7 Sub) vs. Marcin Held #3 (30-10, 4 KO, 16 Sub) - Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

Karta główna | Main card