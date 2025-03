i Autor: Instagram Robert Ruchała

Odchodzi?

Mistrz KSW zapowiada nowy rozdział! Spotkał się już z szefami federacji. Niespodziewany wpis

Fani KSW odliczają dni do hitowej kwietniowej gali w Gliwicach, ale ich uwadze nie umknął niespodziewany wpis Roberta Ruchały. Jeden z mistrzów KSW w wadze piórkowej spotkał się z szefami federacji i zapowiedział nowy rozdział w swojej karierze! "Nie zapomnę tego do końca życia" - napisał, a kibice już spekulują o możliwych przenosinach do UFC.