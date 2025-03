Artur Szpilka szczerze o Mariuszu Pudzianowskim. Zawalczy we freakach? „Tarzałby się w błocie”

Szpilka o Pudzianowskim: Jest spełnionym sportowcem

Gdzie zawalczy Mariusz Pudzianowski? To wielka zagadka, na którą odpowiedź zna prawdopodobnie jedynie „Pudzian”. W ostatnim czasie mówiło się o potencjalnym starciu Pudzianowskiego z dwoma rywalami Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem w federacji FAME. Zawodnik nie pojawił się jednak na konferencji, a „Good Boys” mają mierzyć się z Denisem Labrygą.

O przyszłości Mariusza Pudzianowskiego wypowiedział się Artur Szpilka. Zawodnik KSW i były pięściarz nie ukrywa, że nie wypada, by mówił, co powinien robić „Pudzian”.

- Mariusz jest człowiekiem, którego ciężko rozgryźć. Nie wiem. Pytałem się i mówił, że KSW, a potem, że nie wiadomo. Pudzian jest na tyle spełnionym sportowcem, że do niego należy zdanie, gdzie zawalczy. Broń Boże, nie będę mówił, czy to dobry pomysł – zaczął temat Artur Szpilka.

„Szpila”, który walczył w federacji High League z Denisem „Bad Boyem” Załęckim, nie ukrywa, że nie chciałby, by Pudzianowski musiał mierzyć się z tym, co by go czekało w starciu z duetem Marcoń – Cios.

- Jako sportowiec nie chciałbym, żeby na koniec kariery tarzał się w tym błocie. Nie ukrywajmy, tam to by było. Mówi, że jest gotowy na to, ale chyba nie liczy się z tym, co przyjdzie mu tam robić. We freak-fightach ą fajni ludzie, ale gdyby miał się bić z tymi zawodnikami (Good Boys - dop. red.), to oni nie będą gryźć się w język – dodał po chwili zawodnik KSW.

Artur Szpilka – bilans walk

Artur Szpilka przez lata był czołowym polskim pięściarzem wagi ciężkiej. W 2016 roku walczył o mistrzostwo świata WBC w królewskiej kategorii wagowej. Został znokautowany w dziewiątej rundzie przez Deontaya Wildera.

„Szpila” próbuje teraz swoich sił w MMA. Jego aktualny bilans to 3 zwycięstwa i 1 porażka. 26 kwietnia na gali XTB KSW 105 zmierzy się z Errolem Zimmermanem w Gliwicach.