Mariusz Pudzianowski pierwszy raz wprost o walce w FAME MMA! Gwiazdor KSW postawił sprawę jasno

Mariusz Pudzianowski ostatnią walkę stoczył w czerwcu 2023 roku, gdy na gali XTB KSW Colosseum 2 poniósł bolesną porażkę z Arturem Szpilką. Od tamtej pory kilka razy mówiło się o jego powrocie, do którego ma w końcu dojść w kwietniu, jednak bardzo prawdopodobne, że nie w federacji KSW, z którą jest związany od 2009 r., a w FAME MMA! W mediach aż huczy o jego potencjalnej walce 2 na 1 z kontrowersyjnym duetem "Good Boys", czyli Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem.

Przez kolejne dni "Pudzian" milczał na ten temat, a na horyzoncie pojawiła się możliwa walka w KSW z Eddiem Hallem! Brytyjski siłacz ogłosił już nawet datę - miałoby do niej dojść 26 kwietnia na gali XTB KSW 105 w Gliwicach, ale federacja tego nie potwierdziła. Z kolei Pudzianowski poczuł się wywołany do tablicy i pierwszy raz odniósł się do spekulacji na temat jego najbliższej walki.

"FAME - ?? Jestem panem swojego losu!!! za kilka dni wszystko bedzie jasne!!! Wszystko moge a nic nie musze już!! KSW - ?? A może już pora............. [pisownia oryginalna - red.]" - napisał we wtorek wieczorem (4 marca) Pudzianowski w mediach społecznościowych. Do ostatniego zdania dołączył wymowne emotikony palm i drinków, sugerując możliwe zakończenie kariery. Ten scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny w obliczu dwóch potencjalnych walk. "Pudzian" skomentował też zestawienie z Hallem!

"Lubię to!!! Czas pokaże co to będzie............ hymmmmmmm Ja bym wszedł w to no ale.................. [pisownia oryginalna - red.]" - odpowiedział na post Brytyjczyka, w którym ten ogłosił już starcie w KSW. Słowa Pudzianowskiego dają więc do myślenia, a wszystko ma się wyjaśnić już w najbliższych dniach.

"Mądremu tłumaczyć nie muszę a głupi i tak nie zrozumie!!!! Będzie zniszczenie!! Myślisz że jak jestem miły, cichy to że jestem słaby................ BŁĄD!!! Pudzian" - brzmi ostatni wpis byłego strongmana opublikowany we wtorkowy wieczór na Instastories. Nie da się ukryć, że jego niespodziewana aktywność jeszcze podgrzała atmosferę.

