Przełomowe wieści w sprawie walki Mariusza Pudzianowskiego! Mateusz Borek ujawnia

Mateusz Borek nie zostawia złudzeń co do walki Mariusza Pudzianowskiego

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że w kwietniu dojdzie do kolejnej walki Mariusza Pudzianowskiego - pierwszej od czerwca 2023 roku. "Pudzian" miał na stole oferty z FAME MMA i KSW, ale czas ucieka, a jego walka w kwietniu robi się coraz mniej prawdopodobna. W środowisku mówi się, że jego plan pokrzyżowały nieoczekiwane problemy włodarzy FAME, którzy 5 marca zostali zatrzymani w sprawie śledztwa dotyczącego m.in. nielegalnych loterii internetowych. W efekcie działań prokuratury zablokowano ich konta, co utrudniło negocjacje z Pudzianowskim, o czym najlepiej świadczą ostatnie słowa Mateusza Borka w Kanale Sportowym.

- Gigantyczna kasa skusiła Mariusza Pudzianowskiego, żeby zawalczyć w FAME MMA z "Good Boysami". W tej chwili są pewne problemy z kontami federacji, dlatego Mariusz chciał część pieniędzy otrzymać przed walką i ostatecznie się z panem Mariuszem na kwiecień nie dogadano - zdradził Borek. Nie jest tajemnicą, że jest on blisko z jednym z włodarzy FAME, a ich dobre relacje ułatwiły ściągnięcie do freak-fightów Tomasza Adamka. Teraz popularny dziennikarz i promotor nastawia się na walkę Pudzianowskiego za kilka miesięcy.

- Myślę, że pan Mariusz pojedzie na wakacje i coś mi się wydaje, że jesienią jednak pan Mariusz zawita do federacji freakowej - podsumował sytuację Borek. To pasowałoby do ostatnich słów byłego strongmana, który sugerował, że zamiast walki w FAME lub KSW może udać się na zasłużone wakacje. Zwłaszcza gdy Martin Lewandowski publicznie potwierdził, że nie wie, czy uda mu się dojść do porozumienia ze swoim wieloletnim zawodnikiem.

Przypomnijmy, że gala FAME 25 odbędzie się już 5 kwietnia w Częstochowie, a XTB KSW 105 trzy tygodnie później w Gliwicach. Obie federacje odkryły już większość kart, a w rozpisce walk próżno szukać starcia Pudzianowskiego.