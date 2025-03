Pilny komunikat prokuratury! Potwierdzono zarzuty dla zatrzymanych w aferze z loteriami

Są zarzuty dla zatrzymanych w sprawie loterii internetowych!

Ostatnie dni to prawdziwe trzęsienie ziemi w polskim środowisku freak-fightów. W środę, 5 marca, doszło do zatrzymania 10 osób w sprawie "przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych". Wśród zatrzymanych znalazły się osoby właśnie ze środowiska freak-fightów, w tym Michał B., Wojciech G. czy Lexy C. Dzień później Prokuratura Krajowa potwierdziła, że zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy czy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a wobec każdego z nich zastosowano "wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z pozostałymi osobami". Poniżej pełny komunikat Prokuratury Krajowej.

Komunikat Prokuratury Krajowej:

W dniu 5 marca 2025 r. na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejne 10 osób w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem gier losowych, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy (art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk, art. 56 kks i art. 107 kks).

Wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, uczestnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy (Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C.).

Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi.

Podejrzani działali w celu uzyskania wpływów ze sprzedaży losów i czerpania zysków wynikających z zastosowania 5% stawki VAT podczas gdy właściwą dla sprzedaży była stawka 23% podatku VAT, co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowej.

Nadto zarzuty dotyczą czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i wprowadzanie w błąd organów podatkowych celem uniknięcia zapłaty i pomniejszenia należnych Skarbowi Państwa podatków.

Faktycznie osiągnięte przez podejrzanych korzyści z popełnionych przestępstw stanowią łączną kwotę ponad 20 mln zł.

Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków, a także tworzenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej.

Zarzutami objęto okres działalności grupy od nieustalonej daty w roku 2021 do co najmniej 31 stycznia 2024 r.

W trakcie czynności dokonano blokad 30 rachunków bankowych należących do podejrzanych, jak i reprezentowanych przez nich spółek na łączną kwotę 7,5 mln zł, jak również zabezpieczono mienie w postaci: 17 samochodów, biżuterię i zegarki o łącznej wartości 500 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 500 tys. zł.

Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia częściowo zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z pozostałymi osobom.

Należy podkreślić, iż kwoty poręczeń majątkowych zostały dostosowane do aktualnej sytuacji majątkowej podejrzanych, albowiem po zatrzymaniu dokonano blokady rachunków bankowych podejrzanych, zajęto posiadaną przez nich gotówkę, biżuterię i zegarki.

prok. Katarzyna Calów-JaszewskaDział PrasowyProkuratury Krajowej