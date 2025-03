Lexy C. zabrała głos po zatrzymaniu! Została przesłuchana, przekazała ważne informacje

5 marca doszło do ogromnego wstrząsu dla społeczności, która na co dzień śledzi federacje freak fightowej i swoich ulubionych influencerów. Doszło do zatrzymania aż dziesięciu osób powiązanych w tym m.in. dziennikarz TVN Turbo Adam K., youtuberzy Lexy C. czy Michał B, ps. "Boxdel". - Na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziś 10 osób w śledztwie dotyczącym m.in. przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych - można przeczytać na profilu portalu "X" prokuratury krajowej.

Fani Lexy C. z niecierpliwością czekali na informacje, co dalej w jej sprawie. Zawodniczka FAME MMA wyszła im naprzeciw zakładając tymczasowe konto i przekazując ważne informacje w związku ze sprawą. - Hej, z tej strony Lexy. Jestem już w domu. Wróciłam wczoraj, od razu po przesłuchaniu, chyba jako jedyna. Dzięki za wszystkie wiadomości, u mnie wszystko w porządku. Pogadamy sobie szczegółowo innym razem, na razie ja sama muszę poukładać sobie w głowie co się wczoraj właściwie wydarzyło. P.S. Straciłam tymczasowo dostęp do wszystkich kont mediów społecznościowych, więc kontakt z wami będzie utrudniony na jakiś czas. Możecie zaobserwować moje tymczasowe konto @lexychapp żeby być ze mną na bieżąco - można przeczytać na “Instastories” siostry Lexy.

