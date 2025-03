Media: Wojciech G. i Lexy C. zatrzymani przez prokuraturę! Kolejne nazwiska pojawiają się w głośnej sprawie

Media: Wojciech G. i Lexy C. zatrzymani przez prokuraturę!

Prokuratura Krajowa przekazała w środę, 5 marca, niemal w samo południe, że dokonano zatrzymania 10 osób w sprawie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych. W komunikacie PK pojawiła się informacja, że wśród zatrzymanych są m.in. dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, czy organizatorzy mieszanych sportów walki. – Na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziś 10 osób w śledztwie dotyczącym m. in. przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych. Wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. Szczegóły zostaną podane po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych – napisano. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, wśród zatrzymanych znalazł się Michał „Boxdel” B., jeden ze współzałożycieli FAME MMA. Zdaniem portalu „Pudelek”, to nie jedyne osoby związane z federacją, które zostały zatrzymane.

Wardęga zapowiada kolejne problemy włodarzy FAME! Zabrał głos po zatrzymaniu Boxdela

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie

Najpierw „Pudelek” przekazał, że wśród zatrzymanych pojawił się też Wojciech G. – Wojciech G. znalazł się wśród dziesięciu osób zatrzymanych w związku z organizacją nielegalnych loterii. Informację potwierdziła Prokuratura Krajowa – czytamy w serwisie. Chwilę później, w kolejnym materiale, pojawiła się informacja, że wśród zatrzymanych jest także Lexy C., zawodniczka walcząca na galach High League, CLOUTMMA czy FAME MMA właśnie. „Super Express” próbował potwierdzić informację o zatrzymaniu Lexy C., jednak prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska zastrzegła, że nie potwierdza szczegółowo osób, które zostały zatrzymane na tym etapie. – Gdy pojawi się komunikat dotyczący zarzutów, to tam na pewno znajdą się zanonimizowane dane – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Tajemniczy wpis byłego sędziego KSW. Jest Pudzianowski. I nagle te słowa o przyszłości