Tajemniczy wpis byłego sędziego KSW. Jest Pudzianowski. I nagle te słowa o przyszłości

Tajemniczy wpis Piotra Jarosza. Pudzianowski w tle

Mariusz Pudzianowski to jedna z największych gwiazd KSW i polskiego MMA. Choć zaczynał w całkiem innej dyscyplinie, to przez lata występów w KSW zapracował sobie na miano zawodnika, który przeszedł do historii organizacji i całej dyscypliny w Polsce. Gdy w kraju zaczęły w błyskawicznym tempie rozwijać się freak-fighty, to prędzej czy później największe organizacje musiały skierować wzrok w kierunku „Pudziana” – choć z pewnością zapłacić mu trzeba by było wiele, to raczej opłacałoby się sprowadzić go do siebie. Tym bardziej, że jego pierwszą walkę w KSW, przeciwko Marcinowi Najmanowi, trudno nazwać inaczej jak „freak-fightem”, choć wówczas takie pojęcie raczej nie istniało, a na pewno nie w szerokiej świadomości. Choć dziennikarz Artur Mazur był przekonany, że Pudzianowski zwiąże się z FAME, to do tego wciąż nie doszło, a wręcz przeciwnie – zaczęły pojawiać się informacje mające temu zaprzeczać, jak ta od Eddiego Halla, że szykuje się do walki z „Pudzianem” w KSW.

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Niesamowita posiadłość legendy polskiego MMA i strongmanów [GALERIA]

Atmosferę wokół całej sprawy podgrzał sędzia Piotr Jarosz, który niedawno rozstał się z federacją KSW. Uznany arbiter jakiś czas temu związał się z FAME, gdzie pełni rolę sędziego głównego. W nocy z wtorku na środę Jarosz udostępnił na swoim profilu na Instagramie rolkę z fragmentem walki Mariusza Pudzianowskiego z Ousmane „Bombardierem” Dią i podpisał ją tajemniczym: „Coś czuję, że jeszcze się spotkamy”. Wielu fanów szybko zaczęło się zastanawiać, czy Jarosz nie ma na myśli przyjścia Mariusza Pudzianowskiego do FAME MMA, choć wpis jest oczywiście bardzo ogólny i nie jest powiedziane wprost, z kim (ponieważ nie tylko "Pudziana" widzimy na nagraniu) i gdzie Jarosz może się "spotkać". Co więcej, sprawa wspomnianych wcześniej plotek na temat przejścia Pudzianowskiego do FAME może się nieco skomplikować z powodu problemów, jakie ma federacja – w środę, 5 marca, zatrzymany został Michał „Boxdel” B., jeden z włodarzy FAME MMA, w sprawie przestępstw związanych z loteriami w internecie.