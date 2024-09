Pilne wieści w sprawie Boxdela w FAME! To koniec?! Mamy najnowsze informacje

To było ogromne wydarzenie na PGE Narodowym. Federacja FAME MMA przeszła do historii organizując wielką galę na stadionie w Warszawie. Całe wydarzenie przebiegło zgodnie z planem, jednak tuż przed imprezą na PGE Narodowym uwagę kibiców zwrócił kompromitujący film Sylwestra Wardęgi, który z dużą siłą uderzył w Michała "Boxdela" Barona - jednego z założycieli FAME MMA. Wideo miało wpływ między innymi na to, że Piotr Szeliga wycofał się ze swojej walki po tym, jak dowiedział się, że Boxdel oczerniał jego partnerkę. Co ciekawe, szefostwo FAME podeszło do sprawy z wyrozumiałością i zapewniło Szeligę o pełnym wsparciu ze swojej strony. Próżno było szukać wyjaśnień ze strony "Boxdela", jednak po chwili zdecydował się, że wypuści film, na którym odniesie się do całej sytuacji, a co więcej wyciągnie "brudy" na innych.

Nieoficjalne informacje mówią jedno! To koniec współpracy Boxdela z FAME?

Na wspomnianym wyżej wydarzeniu na PGE Narodowym "Boxdel" nie pojawił się, co jest w pełni zrozumiałe przez sytuację związane z filmem "Wardęgi". Wszystko wskazuje na to, że właściciele najpopularniejszej federacji w Polsce wyciągną konsekwencje z tej sytuacji. Nasze źródła potwierdzają, że drogi Michała Barona z federacją FAME niebawem się rozejdą. Te informacje ta mają zostać ogłoszone publicznie.