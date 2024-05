i Autor: Instagram/Marianna Schreiber Marianna Schreiber

Bolesne wspomnienia

Po latach Marianna Schreiber wyznała prawdę o ojcu. Trudne dzieciństwo odbija się na niej do dziś

Grzegorz Kuś 16:57

Marianna Schreiber budzi w internecie ogromne emocje i nie inaczej było w związku z jej występem na żywo w programie Krzysztofa Stanowskiego. Podczas blisko trzygodzinnej rozmowy w Kanale Zero nie zabrakło trudnych pytań, a jedno z nich skłoniło zawodniczkę CLOUTMMA do wyznania bolesnej prawdy o ojcu i dzieciństwie. Ciężkie wspomnienia odbijają się na Schreiber aż do dziś.