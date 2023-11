Boxdel wyłożył kawę na ławę i zaczął rzucać ksywkami! Wymownie o Wojtku Goli. Powiedział to pierwszy raz od Pandora Gate

Byliśmy przerażeni widząc, co stało się z twarzą Mariusza Pudzianowskiego. Serce aż przestaje bić, tak wyglądał "Pudzian"

to jeszcze nie koniec

Dom Jana Błachowicza sprawił, że zakręciło nam się w głowie! Co za posiadłość. Tak mieszka były mistrz UFC

Internauci, którzy obserwują profile Artura Szpilki w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że były pięściarz i gwiazdor federacji KSW zalicza się do grona najbardziej aktywnych sportowców w sieci, co rusz publikując kolejne posty i relacje, pokazując m.in., jak wygląda po przebytej ostatnio operacji. Na Instagramie "Szpili" nie brakuje również wielu przemyśleń na kolejne tematy i jednym z nich było Halloween. Kiedy pod domem pięściarza pojawiła się groma dzieci, ten postanowił publicznie powiedzieć, co sądzi o zapożyczonym z zachodu nowym zwyczaju.

Słowa Artura Szpilki o Halloween powinny dać wielu ludziom do myślenia. Zabrał głos publicznie

W Polsce od lat toczy się dyskusja na temat Halloween, które ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Jak się okazuje, Artur Szpilka co prawda sam nie ma zamiaru bawić się w przebieranie za straszne postacie, jednak zwrócił uwagę na zupełnie inny aspekt, czyli na zabawę dla dzieciaków, zbierających w ten dzień słodycze.

Po tym, co Artur Szpilka powiedział publicznie o Halloween będzie naprawdę głośno. Te słowa dają do myślenia

- Żeby było jasne. Dla mnie nie ma czegoś takiego, jak Halloween, bo się wychowywałem w innej tradycji i Wszystkich Świętych to Wszystkich Świętych. Ale no… dzieciom żeby było smutno, żeby im nie dać cukierka? W moich czasach tego nie było... - tłumaczył na Instagram Stories swoje podejście do Halloween Szpilka zauważając, że w czasach jego młodości, dzieci nie mogły nawet sobie wyobrazić zbierania słodyczy chodząc od domu do domu w przebraniu.

Sonda Kto wygrałby walkę Szpilka - Diablo? Artur Szpilka Krzysztof "Diablo" Włodarczyk