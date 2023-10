Artur Szpilka na własnej skórze w ostatnich miesiącach boleśnie przekonał się, że zdrowie jest naprawdę kruche. Po tym, jak do skutku w ubiegłbym roku nie doszła jego walka z Arkadiuszem Wrzoskiem, wiele mówiło się o tym, że w ostatnich tygodniach 2023 roku może wreszcie dojść do tego pojedynku. Niestety, plany pięściarza pokrzyżowała operacja kręgosłupa, której Szpilka musiał się poddać kilka tygodni temu. Teraz gwiazdor KSW powoli wraca do pełnej sprawności, a niedawno zamieścił także zdjęcie z sali treningowej, na którą wrócił.

Tak obecnie wygląda Artur Szpilka. 34-latek pokazał się po ostatniej operacji. Nie ukrywał niczego

W ostatnich tygodniach Artur Szpilka oczywiście dochodził do siebie po przeprowadzonym zabiegu i najważniejsze było, aby jak najszybciej wrócił on do pełni sił, przez co oczywiście nie mógł on robić zbyt wiele, w tym rzecz jasna trenować. Jego organizm jednak wygląda bardzo dobrze, jak na zawodnika niepokazującego się na siłowni i treningach od dłuższego czasu.

Nie do wiary, jak wygląda ciało Artura Szpilki po ostatniej operacji! Gwiazdor KSW pokazał to publicznie

"Szpila" po przyjściu na salę treningową postanowił ponapinać biceps przed lustrem oraz podciągnąć koszulkę aby pokazać, jak prezentuje się jego obecna sylwetka i mięśnie brzucha. Okazuje się, że 34-latek jest w naprawdę dobrej formie, jak na tak poważną operację i wydaje się, że błyskawicznie będzie on w stanie przygotować się do swojej kolejnej walki.

Sonda Kto wygrałby walkę Szpilka - Diablo? Artur Szpilka Krzysztof "Diablo" Włodarczyk