Katastrofalne wieści od Artura Szpilki. Koniec nadziei i złudzeń. Z tego nagrania bije ogromny smutek

Nie każdy pochwalał decyzję przejścia Artura Szpilki z boksu do mieszanych sztuk walki, ale jak widać w ostatnim czasie, taki kierunek staje się coraz bardziej popularny. Sam zawodnik przyznawał, że chce spróbować czegoś nowego i w MMA idzie mu naprawdę dobrze. W swoim CV ma trzy pojedynki w tej formule i trzy z nich wygrał. Niewątpliwie najważniejszym zwycięstwem była ostatnia wygrana z Mariuszem Pudzianowskim.

Wydawało się, że Szpilka do klatki KSW ponownie wejdzie pod koniec roku. Dużo mówiło się o jego możliwej walce z Arkadiuszem Wrzoskiem. Niestety okazało się, że w tym roku "Szpila" nie pojawi się już w oktagonie, a wszystkiemu winna jest kontuzja, o czym poinformował w mediach społecznościowych. - Siemaneczko wszystkim. Niestety, miałem wrócić do klatki w grudniu, ale poinformowałem już i przeciwnika i KSW, więc mogę powiedzieć i wam. We wtorek przejdę operację kręgosłupa - powiedział Szpilka.

- Sport to zdrowie... niestety utracone. Byłem się jeszcze ratować, zamrozili mi nerw. Po tym była super poprawa. Dzięki temu nie czułem bólu. No ale rozwalił się to bardziej i niestety... będzie operacja wycięcia przepukliny. Co wam mogę powiedzieć? Mam już tego serdecznie dosyć, bo miałem już 13 operacji. Ale jest to jedyna szansa na powrót do pełni zdrowia i treningów - przekazał zawodnik KSW.