Po tym, co spotkało Arkadiusza Tańculę wielu uroniłoby łzę. Tej chwili już nie cofnie, wszystko poszło w świat

Kolejne walki dla federacji FAME, występy w serialu "Lomabard. Życie pod zastaw" oraz piosenki, które generują na YouTube setki tysięcy, a nawet miliony wyświetleń - to wszystko sprawia, że rozpoznawalność i popularność Arkadiusza Tańculi stale rośnie, przynosząc mu tym samym masę wiernych fanów. "Aroy" doskonale wie, jak ważne jest budowanie więzi z internautami, dlatego regularnie publikuje kolejne posty i relacje pokazując m.in., co dzieje się obecnie w jego życiu, gdzie się znajduje oraz co robi. Tym razem postanowił pochwalić się, że udało mu się spełnić jedno z jego marzeń, które dotyczy kariery aktorskiej. W tym celu zapozował do zdjęcia z jednym z najsłynniejszych polskich aktorów - Andrzejem Grabowskim.

- Gdy miałem 10 lat - oglądając znany wszystkim serial na Polsacie powiedziałem sobie, że kiedyś zagram z tym Panem (bo to że będę aktorem ustaliłem gdy miałem 6 lat 😜). Jak widzicie ja stale, skrupulatnie i powolutku, spełniam swoje kolejne marzenia - rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Tańcula publikując fotografię z aktorem urodzonym w Chrzanowie i informując, miał okazję zagrać u boku Andrzeja Grabowskiego.

Przy okazji "Aroy" uchylił rąbka tajemnicy i wyznał, że w najbliższych miesiącach jeszcze kilka z jego marzeń zostanie zrealizowanych, jednak o tym internauci i jego fani mają dowiedzieć się w odpowiednim czasie, w niedalekiej przyszłości.