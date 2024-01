Po zobaczeniu przemiany Arkadiusz Tańculi staliśmy jak wryci! Minęły tylko dwa miesiące, a różnica jest kosmiczna

Nie mieści się w głowie, co zrobił Mariusz Pudzianowski. To przechodzi ludzkie pojęcie, fani wprawieni w osłupienie

Wiele wskazuje na to, że już niebawem Arkadiusz Tańcula po raz kolejny zamelduje się w klatce FAME MMA, o czym sam wspominał już jakiś czas temu zapowiadając, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się wielkich rzeczy od freak fightowej organizacji. W tym celu "Aroy" wybrał się do Tajlandii, gdzie wylewał siódme poty na treningach i przy okazji poprawiał swoją formę. Jego obecna sylwetka u wielu osób może wywołać przede wszystkim zazdrość, a u innych podziw. Efekt jednak jest tym większy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak Arkadiusz Tańcula wyglądał jeszcze w październiku, kiedy pozwolił sobie gastronomicznie na niego więcej po przegranej walce z Adrianem Polańskim.

Pod koniec zeszłego roku aktor występujący w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" nie oglądał się za bardzo na ilość przyjmowanych kalorii, przez co dobijał do 100 kilogramów, a jego ciało w ogóle nie przypominało tego, do którego zawodnik FAME MMA nas przyzwyczaił. Teraz jednak "Aroy" twierdzi, że jest w formie życia i w zasadzie widać to gołym okiem, a różnica pomiędzy obecnym Tańculą i tym sprzed 3 miesięcy jest diametralna. Zobaczcie sami, klikając w galerię zdjęć poniżej!