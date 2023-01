i Autor: PIOTR DZIURMAN/REPORTER/EastNews

dobra wiadomość!

Polak walczący w UFC usłyszał świetne wieści! Po udanym debiucie Mateusz Rębecki lada moment może wrócić do klatki

Jacek Ogiński 9:38

Mateusz Rębecki najpierw w świetnym stylu wywalczył sobie kontrakt z UFC, a później bardzo udanie zadebiutował w tej organizacji. W połowie stycznia pokonał on Nicka Fiore pewnie na punkty i wiele wskazuje na to, że już niedługo znów zobaczymy go w klatce największej federacji MMA na świecie.