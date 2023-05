Polska gwiazda jedzie rowerem z Warszawy do Paryża. pashaBiceps przed morderczym wyzwaniem. Dlaczego to robi?

Co za forma!

"pashaBiceps" to postać kultowa w internecie. Fani e-sportu i gamingu znają go doskonale. Jarosław Jarząbkowski, bo tak nazywa się naprawdę, przez lata znajdował się na szczycie e-sportowego świata. W barwach Virtus.pro jeździł po całym świecie, rywalizując z innymi zawodnikami w najsłynniejszej strzelance Counter-Strike: Global Offensive. Od dłuższego czasu "pashaBiceps" odnajduje się w zupełnie nowej dyscyplinie - sportach walki. Kocha także jazdę na rowerze.

Główny bohater High League 6 miał ogromne problemy ze zdrowiem. Kariera pashyBicepsa wisiała na włosku

"pashaBiceps" jedzie rowerem z Warszawy do Paryża. Po co?

Jarosław Jarząbkowski postawił sobie poważne wyzwanie. Gwiazdor organizacji "High League" jedzie rowerem z Warszawy do Paryża. Ma w tym ukryty cel. Spełnia obietnicę, którą pewien czas temu dał swoim fanom.

W stolicy Francji trwa major - impreza, którą można porównać rangą do mistrzostw świata lub Ligi Mistrzów. To najważniejszy turniej w tym roku. Pierwszy raz od dawna w najważniejszej fazie pojawiła się także w pełni polska drużyna - 9INE. "Dziewiątki" mają szansę powalczyć tam o coś więcej.

- Jak 9INE wyjdzie z grupy to odpalam rower i jadę prosto na majora do Paryża wspierać na żywo. Z trasy będą prowadził IRL stream. 1700 km, chłopaki liczę na was. PS. Kolega z emeritos banditos zdeklarował się ze robi tą traskę ze mną - napisał 4 maja na Twitterze. Jak obiecał, tak zrobił!

🇵🇱 Warsaw ▶ Paris 🇫🇷 I took off at 6:15 am. Keep your fingers crossed 💪 pic.twitter.com/L8QsCKlewR— paszaBiceps (@paszaBiceps) May 12, 2023

Major w CS:GO w Paryżu - kiedy startuje?

BLAST.tv Paris Major wystartował fazą Challengers 8 maja. Pierwszy etap trwał do 11 maja, a miejsce w fazie Legends uzyskali m.in. ENCE, G2, FaZe czy Ninjas in Pyjamas.

Faza Legends Stage rusza 13 maja. Pewne miejsce miała w niej ekipa 9INE, która jest obecnie na siedemnastym miejscu w światowym rankingu według HLTV.org. 9INE pierwszy mecz zagra w sobotę o 11:30 z Team Liquid. Polacy są pewni występu w przynajmniej trzech spotkaniach. Transmisja w Polsce na kanale "IzakOOO" na platformie Twitch.tv.

Paweł Jóźwiak po porażce z Najmanem stoczy kolejną walkę! Zawalczy z prezesem, znamy szczegóły