Główny bohater High League 6 miał ogromne problemy ze zdrowiem. Kariera pashyBicepsa wisiała na włosku [TYLKO U NAS]

"PashaBiceps" na High League 6 zadebiutuje w formule MMA, a jego rywalem będzie Marcin Dubiel. Legenda Counter-Strike'a pierwszą walkę w sportach walki stoczyła w lutym zeszłego roku podczas gali High League 2. Wówczas były e-sportowiec rozbił w walce wieczoru "Owcę WK" w boksie w małych rękawicach. Wydawało się, że jest to początek pięknej kariery w świecie freak fightów, jednak na kolejną walkę "pashy" było trzeba poczekać. Złożyły się na to nie tylko problemy ze znalezieniem rywala, lecz także ogromne kłopoty zdrowotne. Okazuje się, że w okresie między pierwszą a drugą walkę kontuzje go nie opuszczały.

PashaBiceps miał ogromne problemy ze zdrowiem. Kariera gwiazdora High League wisiała na włosku

- W ogóle zerwałem sobie więzadła krzyżowe przednie w 80 procentach. Z łąkotką trochę miałem problemów. Dwóch chirurgów chciało mnie operować, ale powiedziałem, że tego nie operuję - zdradził 34-latek przed kamerami "Super Expressu". Zamiast operacji wybrał rehabilitację u ulubionej fizjoterapeutki, która już w przeszłości pomogła mu odbudować formę fizyczną. - Znowu bardzo solidnie i mocno ze mną współpracowała. Wyciągnęła mnie z tego. Na tyle, na ile mogliśmy, odrobiliśmy pracę domową. Chciałem na poprzedniej gali walczyć, były nawet plany walki z "Medusą", ale niestety te plany się pokrzyżowały, później ja właśnie zerwałem te więzadła... - wyjaśnił. Co ciekawe, jego fizjoterapeutkę bardzo chwalą sobie bracia Tyburscy, a jeden z nich - Paweł - przerwał nawet wywiad z "Pashą", by podziękować mu za ten kontakt.

- Musisz być skur***** silny, jak robisz z tą panią, naprawdę - rzucił z uznaniem najbliższy rywal Denisa Załęckiego. Właśnie wtedy "Pasha" opowiedział historię z przeszłości. - Trzy i pół roku temu skazywano mnie na ciężką operację pleców. Trzech bardzo dobrych chirurgów powiedziało, że muszę operować... Mój tata jest fizjoterapeutą w USA już bardzo długo, na wysokim poziomie. Polecił mi pewną panią, do której powinienem się odezwać. Zrobiłem to i rehabilituję się u niej już 2-3 razy tygodniowo od 3 lat. Obnażyła wszystkie moje słabości - zdradził. Już 18 marca okaże się, czy ta współpraca pomoże mu w MMA. Poniżej obejrzysz cały wywiad z "pashąBicepsem" dostępny na kanale YT KoloSEum: