Polska gwiazda UFC z ogromnym wyróżnieniem. Ta nominacja to ogromny zaszczyt! Ogromne brawa

Kolejna walka na CLOUT MMA 3! Natan Marcoń vs. Denis Labryga! Kosmiczna formuła

Ewa Brodnicka wypaliła o bułeczkach. Tuż przed świętami zwróciła się bezpośrednio do fanów, wyjątkowe nagranie

Jan Błachowicz ogłosił to wszem wobec. Poddał się ważnej operacji, nie zamierzał się kryć

Michał Oleksiejczuk znakomicie radzi sobie w nowej kategorii wagowej w UFC. Po rezygnacji ze startów w dywizji półciężkiej, „Husarz” walczy w niższej kategorii wagowej – średniej. Stoczył w niej już cztery boje, z których trzykrotnie wychodził zwycięsko. Jeden z nich był z Chidim Njokuanim w Singapurze. To właśnie za to starcie wyróżniono Polaka.

KSW przekazało świetne wieści na temat kolejnej gali! Federacja ma się czym pochwalić, potężne liczby

Polska gwiazda UFC z wyróżnieniem. Ogromna nobilitacja dla Oleksiejczuka

Michał Oleksiejczuk, który legitymuje się bilansem walk 19-6 pojawił się wśród nominowanych w kategorii „powrót roku”. I stało się to jak najbardziej słusznie!

Polak w pierwszej rundzie miał ogromne problemy. Jego rywal kilkukrotnie go podłączył, ale „Husarzowi” udało się przetrwać wszystkie trudne chwile. Nie minęło wiele czasu, gdy to Oleksiejczuk skończył swojego rywala. Zakończenie pojedynku przed czasem po takich kłopotach przypadło do gustu włodarzom UFC.

Joanna Jędrzejczyk w seksownej stylizacji zachwyca na czerwonym dywanie. Seksapil aż z niej kipi! [ZDJĘCIA]

Drugi rok z rzędu mamy reprezentanta wśród nominowanych do #UFCHonors 💪🇵🇱2022 - @gamer_mma (kat. Walka Roku - vs Arman)2023 - @oleksiejczuk_m (Comeback Roku vs Chidi Njokuani)pic.twitter.com/eVdnkd5LjE— Patryk Prokulski (@PProkulski) December 22, 2023

Głosowanie w plebiscycie UFC Honors rozpocznie się 30 grudnia.

UFC Honors: To kolejne wyróżnienie dla Polski

To drugi rok z rzędu, gdy Polak zostaje wyróżniony w plebiscycie UFC. W 2022 roku w kategorii „walka roku” wśród nominowanych pojawił się Mateusz Gamrot, który stoczył fenomenalny pojedynek z Armanem Carukjanem. Emocji nie brakowało, a ostatecznie to Polak był górą.