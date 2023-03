Popek ostro sapał przy drążku. To, co pokazał, zaskoczyło nawet najwierniejszych fanów

Popek to postać, która dla wielu stała się wzorem do naśladowania. Szczególnie dla tych, którzy chcą diametralnie zmienić swoje życie. Jeszcze niedawno znany raper oddawał się hulankom i nie stronił od używek. Otwarcie pokazywał to na swoim Instagramie. To wszystko się zmieniło. Teraz w mediach społecznościowych Popek świeci przykładem. Możemy go zacząć nazywać pełnoprawnym sportowcem. Swoich sił Popek próbuje przede wszystkim w MMA. Do kolejnych wyzwań przygotowuje się w pocie czoła, a nowe nagranie wideo zaskoczyło i podzieliło fanów muzyka. Na Instagramie dali temu wyraz w komentarzach. Wystarczyło, że Popek rozpoczął zmagania z drążkiem w dłoniach. Tego rodzaju ćwiczeń wielu po prostu nie lubi, ale nie można odmówić im skuteczności.

Popek sapał na drążku

Zaledwie kilka dni temu Popek zaprezentował na Instagramie wideo z zajęć, na których podciągał się do góry. Wtedy w komentarzach wielu fanów nie miało litości i wypominało mu niepoprawnie technicznie wykonywane ćwiczenia. Tym razem było już zdecydowanie lepiej. Choć każda próba sprawiała, że Popek coraz głośniej sapał, to jest to w pełni zrozumiałe. Uniesienie do góry tak potężnie zbudowanego ciała nie jest przecież łatwe. Tym razem idol polskiej młodzieży otrzymał także lepsze recenzje za swój popis.

Popek podzielił fanów

Choć należy przy tym zaznaczyć, że nie wszystkie głosy były pozytywne. Zacznijmy jednak od tych, które dobrze oceniły zmagania Popka z ciężkim treningiem. "Przykład zdrowego, wysportowanego człowieka. Dieta i regularne treningi" - napisał jeden z obserwujących konto sportowca i muzyka na portalu społecznościowym. "No takie 7/10 te podciągnięcia Popuś" - czytamy w bardziej neutralnym komentarzu. "Nie chodził Pan w szkole na WF? U mnie Pan Rysiek wuefista inaczej uczył nas tego ćwiczenia. Gdybym go teraz spotkał i pokazał jak Pan wykonuje to ćwiczenie to pewnie miałby z Pana bekę" - stwierdził z kolei internetowy krytyk.