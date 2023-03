Trudno wyobrazić sobie fana sportu w Polsce, który nie wiedziałby, kim jest Mariusz Pudzianowski. Były strongman, a obecnie jeden z największych gwiazdorów federacji KSW może pochwalić się ogromną sławą, która pozwala mu zarabiać olbrzymie pieniądze, jak choćby te, jakie Pudzianowski otrzymał za walkę z Khalidovem. Obecnie jednak najbliższy rywal Artura Szpilki skupia się w swoim życiu na czym zupełnie innym i szybko zdał sobie sprawę z tego, że są kwestie ważniejsze, niż pieniądze i sława.

Tego naprawdę chce od życia Mariusz Pudzianowski! Gwiazdor KSW zdecydował się na ważne wyznanie

W ostatnim czasie "Pudzian" udzielił obszernego wywiadu, którego prowadzącym był Kuba Midel. Gwiazdor KSW postanowił tam opowiedzieć m.in. o tym, co działo się z nim podczas walki z Mamedem Khalidovem, ale nie tylko. Nie zabrakło również bardziej osobistych pytań. Jedno z nich dotyczyło tego, do czego obecnie dąży były strongman. Okazuje się, że chce on tak naprawdę niewiele, czyli po prostu spokoju i nie obchodzą go już pieniądze.

Wyznanie Mariusza Pudzianowskiego o jego życiu dla wielu będzie szokujące! Tego tak naprawdę chce gwiazdor KSW, mocny przekaz

- O co teraz walczę? O spokój… Ja nic więcej od życia nie chcę. Nie chcę pieniędzy, nie chcę sławy, nie chcę nic… Ja tylko chcę żyć spokojnie. Wstać sobie rano, pobiegać pół godzinki, pójść na 8 godzin do pracy, wrócić do domu i mieć spokój. Żeby w tym domu naprawdę był spokój - wyznał szczerze Mariusz Pudzianowski tłumacząc, że dla niego dom to miejsce, do którego przychodzi się odpocząć, a nie za karę.

