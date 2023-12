Pospadaliśmy z krzeseł po tym nagraniu z udziałem Marcina Najmana! Cała Polska patrzyła co wyprawia

Najman kontra Boniek! Dojdzie do konfrontacji. Wielkie poruszenie w Internecie, obie strony potwierdzają



Przez lata swojej kariery Marcin Najman doszedł do momentu, w którym jego nazwisko jest znane niemalże w całej Polsce i trudno wyobrazić sobie fana sportów walki, który nie wiedziałby kim jest i jak wygląda "El Testosteron". Gwiazdor federacji CLOUT MMA przede wszystkim przez swój sposób bycia osiągnął taki poziom rozpoznawalności, co może przełożyć się nawet na pojedynek ze Zbigniewem Bońkiem. Internauci, którzy śledzą profile Najmana w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, jak unikatowe treści można tam znaleźć i tym razem częstochowski pięściarz znów to potwierdził pokazując jeden ze swoim talentów publicznie.



- Muszę jakaś muzę na wyjście do walki sobie zrobić Grałem na basie 3 lata, ale było to 25 lat temu - napisał na Instagramie "El Testosteron" publikując zdjęcie, na którym trzyma gitarę. Szybko jednak okazało się, że to nie jedyny post, w którym będziemy mogli zobaczyć gwiazdora federacji CLOUT MMA z instrumentem w rękach.



- Po 25 latach trzeba się trochę rozegrać - podpisał kolejny wpis Najman, tym razem publikując krótkie nagranie, na którym siedzący na kanapie "El Testosteron" próbuje grać na basie. Wideo szybko zaczęło zbierać pierwsze komentarze, a internauci zaczęli prześcigać się w propozycjach, jaki utwór właściwie gra Najman. Padały odpowiedzi takie jak "Another Brick in the Wall" Pink Floydów, czy "Zamki na piaski" Lady Pank, jednak Najman nie potwierdził, która opcja jest bliższa prawdzie.