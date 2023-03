Poznaliśmy ceny burgerów w lokalu Burneiki. Cena i kalorie zwalają z nóg, prawdziwa bestia dla fanów jedzenia

Jacek Murański zwrócił się do internautów po śmierci Mateusza. Zamieścił specjalny film w sieci

Robert Burneika zaskoczył swoich fanów! Popularny "Hardcorowy Koksu" postanowił pójść w ślady Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika i także otworzyć swój własny lokal gastronomiczny. Sportowiec zdecydował się na otworzenie lokalu, "Burneika Burgers", który umiejscowiony jest w Katowicach przy ulicy Warszawskiej. Znamy już ceny i trzeba przyznać, że są one tak imponujące, jak dania prezentowane przez samego strongmena.

Robert Burneika założył własną restaurację. Znamy ceny

Restauracja "Burneika Burgers" jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w podawaniu amerykańskiej kuchnii fast-food. O pomysłach na założenie restuaracji sportowiec powiedział w rozmowie z portalem "wkatowicach.eu".

- Pomysł na otwarcie restauracji stworzył się prawie rok temu. Uwielbiam mięso, steki, takie typowo amerykańskie burgery, bo spędziłem w Stanach 18 lat. To pasuje do mojego wizerunku. Jeden raz byłem głodny, mówię: zrobię swoje burgery i będę miał jedzenie cały czas. No i z tego wyrósł biznes. - mówił Burneika.

Wiemy już, jak wygląda karta dań w lokalu siłacza i trzeba przyznać, że proponowane przez niego ceny dla wielu będą przerażające. Patrząc na to, ile kalorii będziemy mogli znaleźć w daniach, to stosunek jakości do ceny zacznie się wyrównywać.

Burger Nie ma lipy - 150 g wołowiny, cheddar, pomidor, pikle, sałata, cebula hiszpańska, sos autorski, bułka maślana - 33 zł

Burger Jest pompa - 300 g wołowiny, 2 x cheddar, pomidor, pikle, sałata, cebula hiszpańska, sos autorski, bułka maślana - 44 zł

Burger Hardkorowy - 450 g wołowiny, 3 x cheddar, pomidor, pikle, sałata, cebula hiszpańska, sos autorski, bułka maślana -55 zł

Burger Kanapeczka - beyond meat, cheddar, pomidor, pikle, sałata, cebula hiszpańska, sos autorski, bułka maślana - 38 zł

Sosy do wybory: autorski, ostry sriracha mayo, bbq

Dodatek: bekon - 2,50 zł

Dodatek: frytki - 9 zł

Zestaw Nie ma lipy - burger, frytki, coca-cola - 43 zł

Zestaw Jest pompa - burger, frytki, coca-cola - 54 zł

Zestaw Kanapeczka - burger, frytki, coca-cola - 48 zł

Coca-Cola 0,3 L/Coca-Cola Zero 0,3 L - 6 zł

Coca-Cola 0,5 L/Coca-Cola Zero 0,5 L - 8 zł

Fanta 0,5 L - 8 zł

Sprite 0,5 L - 8 zł

Fuzetea 0,5 L - 7 zł

Cappy 0,3 L - 6 zł

Woda niegazowana - 5 zł

Woda musująca/gazowana - 5 zł