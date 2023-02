i Autor: HIGH League/ Materiały prasowe Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Dawid "Crazy" Załęcki

HIGH League 6

Prawdziwa bomba w karcie walk HIGH League 6! Tego pojedynku domagali się fani, potężne zestawienie

Waldemar Kowalski 18:26

Do marcowej gali HIGH League 6 pozostało już naprawdę niewiele czasu i włodarzom pozostały już do ujawnienia ostatnie walki, do których dojdzie w katowickim Spodku. Jedną z nich będzie starcie Mateusza "Don Diego" Kubiszyna z Dawidem "Crazy" Załęckim. Fani freak-fightowej federacji domagali się wręcz takiego zestawienia i błyskawicznie je otrzymali.