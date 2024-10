PRIME 10 KARTA WALK. Kolejność walk na jubileuszowej gali PRIME X 26.10.2024

Superfight (jeśli obaj zostaną dopuszczeni): Bartosz Szachta - Kamil "Taazy" Mataczyński

Main event: Daniel "Magical" Zwierzyński vs Marcin "Rafonix" Krasucki - boks, małe rękawice

Jeden z głównych bohaterów gali PRIME 10, Kamil Mataczyński nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Przed kilkoma tygodniami mierzył się on z Josefem Bratanem na gali FAME: The Freak w zupełnie innej dyscyplinie.

- Jest szybkie tempo, jedna walka za drugą ale fajnie, że z Don Kasjo w tym boksie. Chcę go pokonać, zdobyć "pas króla". To będzie takie ukoronowanie freaków. Wygrywam turniej w MMA, biję się z finalista w K1, teraz "pas króla" i to jest wszystko, co chcę wygrać. - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" naładowany przed walką Taazy.

- Najbardziej miesza mi w głowie, że tu walczysz w jednym miesiącu w MMA, drugi K1, a teraz boks. Zaraz będę jak Najman Kasja obalać albo kopnę. - śmiał się Mataczyński.