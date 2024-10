Taazy zarabia ogromne pieniądze w internecie! Wypłatę kuriera inkasuje jednym wpisem. "Ten świat jest pos***y!"

W ostatnich miesiącach Kamil "Taazy" Mataczyński to jedna z najbardziej rozchwytywanych zawodników w świecie freak fightów, który po wygranej w turnieju podczas FAME 22 i wygraniu miliona złotych zaczął cieszyć się olbrzymią popularnością, przy okazji stając się zamożnym człowiekiem, o czym świadczy m.in. jego obecne mieszkanie. Kiedy Mataczyński zaczynał swoją przygodę ze światem internetu, transmitował on na "live'ach" swój dzień pracy jako kurier. Obecnie życie Taazy'ego wygląda zupełnie inaczej i jak sam przyznał w rozmowie z "Super Expressem", nadal stara się być zwykłym chłopakiem, jednak dzisiaj jego zarobki wyglądają zupełnie inaczej, a jedna współpraca zapewnia mu taki sam dochód, jak jeszcze niedawna praca kuriera w przeciągu miesiąca.

- Zarabiałem na tej kurierce tyle, co teraz mam za jedną storkę i to może ci odj***ć. Pracujesz miesiąc na to, co teraz mam jedną storką. To jest posr**e... Ogólnie ten świat jest pos***y. Dziękuję Bogu i wszystkim, że to tak się udało, że mam takie życie, jakie sobie mogłem wymarzyć. Bo marzyłem o takim życiu, żeby działać sobie w internecie i walczyć, bo lubię to robić. - dodał jeden z gwiazdorów gali PRIME 10.