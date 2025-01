Prime MMA 11 Transmisja na żywo: STREAM ONLINE. Gdzie oglądać PRIME 11 dzisiaj 11.01.2025

PRIME 11 KARTA WALK. Kolejność walk, kto walczy na PRIME 11? Don Kasjo vs. Wrzosek, Murański i Ryta vs. Zadora

Gala PRIME MMA 11 dzisiaj o godzinie 19:30 w Ostrowie Wielkopolskim. Nie każdy może jednak pozwolić sobie na wyjazd na takie wydarzenie, nawet jeśli zainteresowała go karta walk. Nie od dziś freakowe gale żyją w dużej mierze ze sprzedaży PPV i nie inaczej jest z galą PRIME 11. Widzowie mogą ją obejrzeć wyłącznie w systemie pay-per-view, a federacja przygotowała wielkie emocje. Zadbają o nie największe gwiazdy PRIME na czele z włodarzem "Don Kasjo", który po ponad 3 latach stoczy głośny rewanż z Marcinem Wrzoskiem.

Do ich pierwszej walki doszło w listopadzie 2021 r. na pamiętnej gali FAME 12. Niespodziewanie to "Don Kasjo" pokonał byłego mistrza KSW, który po tej porażce wyleciał z zawodowej federacji. Od tamtej pory Wrzosek jest aktywnym freakiem, ale od samego początku dążył do rewanżu z Kasjuszem Życińskim. Doczekał się po kilku latach i z pewnością zrobi wszystko, żeby tym razem to jego ręka powędrowała w górę. Ponownie będzie musiał sprostać rywalowi na zasadach boksu w dużych rękawicach, ale "Kasjo" przegrał dwie ostatnie walki w tej formule z Tomaszem Adamkiem i Kamilem "Taazym" Mataczyńskim.

Prime MMA 11 Transmisja na żywo: Stream online

Poza interesującą walką wieczoru będą też inne emocjonujące walki. Aż trzy odbędą się na zasadach dwóch na jednego. Ewa Brodnicka jako pierwsza zawodniczka podjęła starcie z dwiema rywalkami naraz. Była mistrzyni świata w dużych rękawicach zawalczy z Pauliną i Karoliną Porzucek, które pomimo przewagi liczebnej będą do tego w małych rękawicach! Później utytułowany kickbokser Dominik Zadora zmierzy się z Jackiem Murańskim i Krzysztofem Rytą. Ci będą zmieniać się w ustalonych odstępach czasu, a pojedynek zwaśnionej trójki zapowiada się naprawdę ciekawie. Na PRIME 11 zaprezentują się też m.in. Arkadiusz Tańcula, Paweł Jóźwiak, Bartosz Szachta, Adam Soroko, Cezary Oleksiejczuk czy Madzia Loskot, która przed galą zrobiła prawdziwą furorę w internecie.

Wszystko to wyłącznie w PPV. Dostęp do gali PRIME MMA 11 możesz wykupić jedynie na stronie primemma.tv. Wystarczy kliknąć TUTAJ! Cena transmisji zaczyna się od 49,99 zł w wersji podstawowej. Alternatywą jest darmowa relacja na żywo, którą przeprowadzi portal Sport.se.pl! Jeśli nie masz możliwości zakupu PPV, zapraszamy do śledzenia PRIME 11 z nami.