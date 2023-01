od razu to zauważyli

Przed fanami Mateusza Gamrota nic się nie ukryje! Wystarczyło jedno zdjęcie, żeby momentalnie wychwycili ten szczegół

Waldemar Kowalski 12:07

Mateusz Gamrot niewątpliwie może być stawiany w jednym szeregu obok Mariusza Pudzianowskiego, jeśli chodzi o podejście do pracy oraz rzetelne przykładanie się do treningów. Gwiazdor UFC wylewa siódme poty podczas ćwiczeń, aby prezentować się w oktagonie najlepiej, jak to tylko możliwe i efekty widać gołym okiem. Wystarczyło jedno zdjęcie "Gamera", żeby jego fani odkryli, jak wiele się zmieniło w ostatnim czasie.