Przepotężna przemiana Marcina Najmana sprawiła, że zaryliśmy szczęką o podłogę. Niemożliwe, jak wiele się u niego zmieniło

Po rozpoczęciu kariery w świecie freak fightów, Marcin Najman z miejsca stał się jednym z najbardziej elektryzujących zawodników, którego walki śledzi niemalże cała Polska. Mający 44 lat na karku częstochowski pięściarz cały czas cieszy się ogromną popularnością i raczej ciężko wyobrazić sobie fana sportów walki w naszym kraju, który nie wiedziałby, jak wygląda Marcin Najman - który na swoją ostatnią walkę przygotował naprawdę dobrą formę. To jednak nic w porównaniu do tego, jak przez ostatnie lata zmienił się częstochowianin. Sam zainteresowany postanowił pokazać, jak dużo zmieniło się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Prywatne archiwum Marcina Najmana jest naprawdę obszerne, co "El Testosteron" udowadniał w przeszłości już wielokrotnie, chociażby pokazując publicznie jak wyglądał w czasach swojej młodości. Tym razem częstochowianin postanowił porównać dwie fotografie, które zostały wykonane kolejno w 2003 oraz 2023 roku. 20 lat zrobiło swoje.

- 2003 i 2023 🤦‍♂️ Kiedy to minęło ?🤷‍♂️😊 - napisał w mediach społecznościowych gwiazdor federacji CLOUT MMA pokazując, jak dużo zmieniło się w jego wyglądzie przez ostatnie dwie dekady. O ile same rysy twarzy nie pozostawiają wątpliwości, że w oby przypadkach patrzymy na Marcina Najmana, to reszta zmieniła się diametralnie. - Pan Marcin niczym wino - komplementował częstochowianina jeden z fanów. - Tyle lat na "scenie" - dodał kolejny z internautów. Zobaczcie sami, jak bardzo zmienił się Marcin Najman poniżej.