Pudzianowski - Khalidov O KTÓREJ GODZINIE walka na KSW 77? Pudzianowski - Khalidov na KSW 77: Godzina, data. Kiedy walka?

KSW 77: Pudzianowski - Khalidov O KTÓREJ GODZINIE? Kiedy walka?

Mamed Khalidov jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w Polsce, to będzie jego 46. pojedynek w zawodowym MMA. Długą drogę przebyłem, jeśli chodzi o karierę sportową. Tę drogę przebyli ze mną również kibice, którzy na dobre i na złe zawsze są ze mną. Dziękuję wam, przyjaciele. Po ostatniej przegranej walce wychodząc z klatki nie pamiętałem niczego. Później mi powiedziano, że ludzie do mnie krzyczeli, że jestem w domu, jestem u siebie. Chcę wróci tam, gdzie byłem rok temu. Chcę wejść do klatki w stu procentach zmotywowany i zawalczyć jeszcze raz u siebie w domu – mówi.

Mamed ostatni raz walczył w grudniu roku 2021. Zmierzył się wówczas z Roberto Soldiciem i został przez niego znokautowany. Teraz stanie przed kolejnym ogromnym wyzwaniem. Po raz pierwszy w karierze zmierzy się z rywalem w wadze ciężkiej, ale i tak zamierza jako pierwszy ruszyć do ataku. Najciekawsze jest to, że nie wiem jaki może być przebieg tej walki. Chcę zobaczyć co będzie się działo w klatce. To jest dreszczyk, dla którego każdy z nas to robi. Nie będę czekał na jego ruch. Będę atakował pierwszy – zapowiada Khalidov.

Potworna różnica wagi w walce Khalidov - Pudzianowski. Aż trudno w to uwierzyć! Gigantyczna przewaga

Mariusz Pudzianowski UJAWNIŁ szczegóły rozmowy z Mamedem! "TAK SOBIE OBIECALIŚMY..." | KSW 77 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pudzianowski - Khalidov: Kiedy walka? Data, godzina

Tymczasem Pudzianowski stawia sprawę jasno. Kiedy klatka się zamyka, wchodzimy jak na rzymską arenę i jeden z nas może stamtąd nie wyjść. Liczę się z tym, że on mi może połamać kości, powybijać zęby albo i jeszcze gorzej, ale ja mogę mu zrobić to samo. Któryś z nas może nawet już nigdy nie wrócić do domu. To jest sportowa walka, ale też walka o przetrwanie. Cel jest jasny i ja po niego idę. Wchodząc do klatki chcę urwać głowę. Nie ma półśrodków. Albo na całość, albo wcale. Niemożliwe nie istnieje – mówi Mariusz. Dla Pudziana to będzie 26. bój w zawodowym MMA, po 13 latach walk w klatce sam mówi o tym, że to jeszcze nie koniec. Jest to długa droga. Lata ciężkiej, mozolnej pracy. Skoro teraz jestem tu, mogę wejść jeszcze wyżej – zaznacza.

Gala KSW 77 została zaplanowana na sobotę 17 grudnia 2022 roku. Początek emocji w walce między Pudzianowskim a Khalidovem zacznie się przewidywalnie między godziną 23:00 a 0:00. Transmisja na Viaplay.pl.