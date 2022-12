Potworna róznica wagi w walce Khalidov - Pudzianowski. Aż trudno w to uwierzyć! Gigantyczna przewaga

Pudzianowski vs Khalidov RELACJA NA ŻYWO XTB KSW 77 Pudzianowski vs Khalidov LIVE ONLINE Pudzianowski vs Khalidov WYNIK KSW 77 Pudzianowski vs Khalidov NA ŻYWO w INTERNECIE

Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski wejdą do klatki na gali XTB KSW 77. Starcie tytanów wzbudza gigantyczne emocje - nie tylko w Polsce, ale i Europie. Dwie ikony MMA zmierzą się w hitowym starciu. Aż trudno wyobrazić sobie, że jeden z nich wyjdzie z klatki pokonany. Mamed Khalidov i kibice martwili się, że do walki może nie dojść.

Mariusz Pudzianowski ujawnił szczegóły rozmowy z Mamedem Khalidovem przed KSW 77! "Tak sobie obiecaliśmy..." [WIDEO]

- Ja nie wiem, o co chodziło Mariuszowi jeśli chodzi o tę kontuzję. Martwiłem się, że do walki nie dojdzie (...) Wiesz jak jest. Przygotowujesz się ileś miesięcy, nadchodzi moment walki i okazuje się, że nie zawalczyć, to to jest najgorsza rzecz. Zadzwoniłem do Kawulskiego i się dowiedziałem, że to był taki żarcik... - mówił w rozmowie z mediami Khalidov.

Gigantyczna różnica wagi przed KSW 77. Znamy wyniki ważenia Khalidov - Pudzianowski

KSW ogłosiło w piątkowy poranek ogłosiło wyniki pierwszego ważenia. Ceremonia dla kibiców będzie miała miejsce wieczorem, ale oficjalne ważenie miało już miejsce. KSW za pośrednictwem Twittera poinformowało, że różnica wagi wyniesie aż... 24,2 kilograma.

Mariusz Pudzianowski wniósł na wagę 117,5 kilograma. Z kolei Mamed Khalidov waży przed walką 93,3 kilograma, co znaczy, że zmieścił się w limicie wagi w kategorii półciężkiej, która nie jest starciem o pas.

Mamed Khalidov bez ogródek o swoich wielkich obawach przed walką z Pudzianem! "Martwiłem się, że nie dojdzie do walki.." [WIDEO]

Mamed KHALIDOV o WIELKICH OBAWACH: Bałem się, że... | KSW 77 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.