Tomasz Hajto wprost powiedział, co zrobi z kasą za walkę w Clout MMA! Jasna deklaracja byłego reprezentanta Polski

Jan Błachowicz opuszcza Polskę. Potwierdził to publicznie. O tym nawet nie chce myśleć

Pierwsza konferencja przed zbliżającą się wielkimi krokami galą CLOUT MMA 1 przyniosła wiele emocji i jeszcze więcej niespodzianek. Jedną z nich było ogłoszenie walki wieczoru, w której Zbigniew Bartman zmierzy się z Tomaszem Hajto. Po zakończeniu konferencji Sławomir Peszko nie ukrywał w rozmowie z "Super Expressem", że niełatwo było namówić byłego reprezentanta Polski do podjęcia się takiego wyzwania. Przy okazji nie mogło również zabraknąć pytania o jego ewentualną walkę z Piotrem Żyłą, o której w ostatnich tygodniach zrobiło się głośno, co skomentował nawet Apoloniusz Tajner. Sławomir Peszko z uśmiechem na ustach zdradził, że zamierza wybrać się do skoczka, aby negocjować.

Sławomir Peszko o walce z Piotrem Żyłą! Wybiera się do skoczka na negocjacje

- Jak będzie skakał w Zakopanem, to wybiorę się tam pod Wielką Krokiew i pogadamy sobie i ustalimy pewne rzeczy. Nie wykluczam. - wyznał ambasador CLOUT MMA podgrzewając atmosferę ewentualną walka ze skoczkiem. O Sławomirze Peszko w ostatnich dniach zrobiło się głośno również w mediach społecznościowych, kiedy pochwalił się zdjęciem z Frenkim de Jongiem oraz Sergi Roberto.

Sławomir Peszko szczerze o imprezowaniu z gwiazdami Barcelony: Nie moja liga. Wypalił do kamery z szerokim uśmiechem

W swoim stylu były reprezentant Polski odpowiedział, jak bawiło mu się z kolegami Roberta Lewandowskiego z szatni. - Noo... nie moja liga. Zaczęli szybko, ale też szybko skończyli - wypalił śmiejąc się Peszko.