Kiedy tylko federacja FAME MMA oficjalnie ogłosiła, że podczas najbliższej, lutowej gali FAME 17, w TAURON Arenie Kraków dojdzie do długo wyczekiwanej walki Kamil Łaszczyk - Amadeusz Ferrari, internet dosłownie zapłonął, a to zestawienie zdecydował się skomentować nawet Artur Szpilka. Kamil Łaszczyk jest bardzo dobrze znany osobom, które na co dzień interesują się sportami walki, a przede wszystkim boksem, jednak kibice zajmujący się przede wszystkim freak-fightem mogli wcześniej nie spotkać się z jego nazwiskiem. Stąd też może ich zdziwić fakt, że pięściarz jest już po 30.

Ile lat ma Kamil Łaszczyk? Tuż przed walką z Ferrarim na FAME 17 pięściarz obchodził urodziny

Patrząc na Kamila Łaszczyka nie można nie odnieść wrażenia, że wygląda on zdecydowanie młodziej, niż jest w rzeczywistości. Okazuje się bowiem, że pięściarz urodził się 20 stycznia 1991 roku i właśnie obchodzi swoje 32. urodziny. Co więcej, sama jego kariera w zawodowym boksie trwa już 12 lat. Swój debiut zaliczył 4 marca 2011 roku. W tym czasie Kamil Łaszczyk stoczył 30 pojedynków i wszystkie wygrał.

Spadliśmy z krzesła, gdy dowiedzieliśmy się ile lat ma Kamil Łaszczyk! Ogromna różnica wieku bohaterów walki Ferrari - Łaszczyk na FAME 17

Pięściarz jest więc zdecydowanie starszy od swojego kolejnego rywala, Amadeusza "Ferrari" Roślika, z którym zmierzy się w walce wieczoru gali FAME 17 w TAURON Arenie Kraków. Jeden z największych gwiazdorów federacji FAME MMA przyszedł na świat w 1996 roku co oznacza, że niebawem skończy 27 lat. Od Kamila Łaszczyka jest młodszy z kolei o 5 lat.

