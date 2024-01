Spadliśmy z krzesła kiedy wydało się, ile pieniędzy Don Kasjo przegrał w kasynie! Stracił wszystkie oszczędności. Mowa o fortunie

Oto, co dzieje się z ciałem Mameda Khalidova na miesiąc przed walką z Adamkiem. Jedno zdjęcie mówi wszystko

W świecie freak fightu w Polsce nie brakuje barwnych postaci, a Kasjusz „Don Kasjo” Życiński bez dwóch zdań jest jedną z nich. Najbliższy rywal Boxdela poczas zbliżającej się gali FAME 20 zarówno w federacji FAME MMA, jak i PRIME SHOW MMA stoczył wiele porywających walk, za które zarobił niemało pieniędzy. Jak się również okazuje, olbrzymie pieniędze potrafił on zostawić w kasynach.

Przed kilkunastoma miesiącami Don Kasjo wyznał w rozmowie z Andrzejem Kostyrą, że tylko jednej nocy potrafił przegrać w kasynie 126 lub 127 tysięcy złotych i z pewnością dlatego Warszawa nie kojarzy mu się zbyt dobrze. Jak się jednak okazuje, ta kwota to jedynie wierzchołek góry lodowej, co Życiński przyznał w niedawnej rozmowie dla Musclegraphy Nutrition.

- Nie wiem, czy miałem problemy z hazardem… Raczej to była taka odskocznia od życia codziennego. Straciłem wtedy wszystko, co miałem zaoszczędzone, ale można powiedzieć, że na biednego nie trafiło, bo ja byłem świadomy. Przegrałem łącznie – jak obliczyłem sobie – pół miliona złotych, ale ja z każdej negatywnej rzeczy wyciągam same plusy. - przyznał otwarcie Don Kasjo ujawniając, ile pieniędzy w swoim życiu zostawił w kasynach.