Szef KSW nie mógł tłumić tego dłużej w sobie. Poruszający wpis Macieja Kawulskiego, mówi o Bogu

Czas świąt to dla każdego człowieka okazja, aby na swój sposób spędzić tę chwilę spokoju, z dala od codziennego zgiełku. Jedni wyjeżdżają, inni spędzają czas z rodziną lub czczą tradycję jak Mariusz Pudzianowski, a dla innych jest to idealny moment na zadumę. Do tej ostatniej grupy zaliczyć można Macieja Kawulskiego. Jeden z włodarzy federacji KSW przy okazji tegorocznej Wielkanocy postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami o przemijaniu. na jego instagramowym profilu pojawił się bardzo długi post.

Maciej Kawulski musiał podzielić się swoimi przemyśleniami przy Wielkanocy. Wspomina o Bogu w poruszającym wpisie

- Czego się boimy w przemijaniu ? Starości ? Bólu ? Czy może nicości i nieistnienia ? Ważne, że w ogóle zadajemy sobie jeszcze jakieś pytania w codziennym ferworze chciejstwa i posiadania. Sam już nie wiem czy lepiej jest umierać z pełnym czy z pusty kontem ale coraz częściej dochodzi do mnie, że najlepiej było by mieć to już permanentnie w d*pie. - zaczął swój wpis jeden z szefów KSW.

Maciej Kawulski próbował uświadomić swoich fanów, że ci powinni zacząć naprawdę żyć, zamiast zatracać się w monotonnej codzienności, marnując swój czas, który mają na ziemi. - To nie jest tak, że wymyślamy Boga z lęku przed śmiercią. To wszechświat podarował nam szereg emocji i stworzył zdolnymi by je odczuwać po to abyśmy w końcu trafili na właściwą drogę. Dziś nie mam żadnych wątpliwości że jestem wieczny - kontynuował wpis włodarz KSW, czym skłonił internautów do refleksji i odpowiedzi.