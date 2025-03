i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Jan Błachowicz

Stanął w obronie Polaka

Szokujące słowa Rosjanina po walce Jana Błachowicza! To może odbić się szerokim echem. Nie mógł zareagować inaczej

To nie był udany powrót Jana Błachowicza do oktagonu. Na gali UFC w Londynie "Cieszyński Książe" po wyrównanej walce i decyzji sędziów przegrał z Carlosem Ulbergiem. Nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ wielu uważa, że to ręka Błachowicza powinna być podniesiona do góry. W obronie Polaka stanął Rosjanin - Szamil Ramazanow.