Szymon Kołecki wraca do walk! Po ponad trzyletniej przerwie, medalista olimpijski zawalczy z byłym zawodnikiem UFC | Andrzej Kostyra

Vlog Andrzeja Kostyry: Szymon Kołecki w studiu „Super Expressu”

Szymon Kołecki wraca do walk. Po ponad trzech latach, od wygranej z Akopem Szostakiem złoty medalista olimpijski z Pekinu walczył o powrót do pełni zdrowia. Już 7 grudnia Kołecki wejdzie do klatki organizacji Babilon MMA, w której stawiał jedne z pierwszych kroków jako zawodnik MMA. Dla federacji Tomasza Babilońskiego stoczył pięć pojedynków, wygrywając cztery walki m.in. z Łukaszem Borkowskim czy Ivo Cukiem.

Z bilansem 6-1 trafił do organizacji KSW, gdzie stoczył kolejne cztery walki. Od lipca 2021 roku nie wszedł do klatki ani razu. Przez długi czas zmagał się z kłopotami zdrowotnymi. Jego rywalem na jubileuszowej gali Babilon MMA 50 będzie były zawodnik KSW czy UFC Oli Thompson.

Szymon Kołecki był gościem Andrzeja Kostyry, dziennikarza „Super Expressu”, komentatora boksu i eksperta od sportów walki. Opowiedział o tym, czy to prawda, że za jego pojedynek zapłaci sponsor i… mocno przejechał się po reprezentantach Polski w piłce nożnej.

Oglądaj vlog Andrzeja Kostyry z Szymonem Kołeckim na Sport.se.pl!