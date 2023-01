Tajemnicza śmierć 18-letniej zawodniczki MMA. Ogromny ból rodziny, trudno powstrzymać łzy po wpisie siostry

Rodzina Lee w świecie sportów walki jest doskonale znana. Zarówno Christian jak i Angela są zawodnikami jednej z największych organizacji mieszanych sztuk walki i z powodzeniem występują w ONE Championship. Oboje mieli sposobność dzierżyć pas mistrzowski tej federacji. Niedawno do dwójki rodzeństwa dołączyła Victoria Lee. Debiut w ONE zanotowała w połowie ubiegłego roku i od tamtej pory stoczyła trzy zwycięskie walki.

18-letnia zawodniczka MMA nie żyje. Poruszający wpis siostry

W sobotę nadeszły jednak tragiczne informacje o utalentowanej zawodniczce. Jej siostra Angela poinformowała, że Victoria zmarła w wieku 18 lat. - 26 grudnia 2022 nasza rodzina doświadczyła czegoś, czego żadna rodzina nie powinna doświadczać. To niebywale trudne do przekazania... Nasza Victoria zmarła - zaczęła wpis zawodniczka MMA. - Odeszła za wcześnie i nasza rodzina jest zupełnie zdruzgotana. Tęsknimy za nią. Tęsknimy bardziej niż za czymkolwiek na świecie. Nasza rodzina już nigdy nie będzie taka sama. Nasze życie nie będzie takie samo - czytamy.

- Victoria była najpiękniejszą duszą, jaka kiedykolwiek żyła. Piękniejszą, niż ktokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić. Była najlepszą młodszą siostrą na świecie. Najlepszą córką, wnuczką i najlepszą ciocią - dodała. - Proszę uszanujcie naszą rodzinę w tym trudnym czasie. I proszę sprawdzajcie, co słychać u waszych bliskich, róbcie to często, mówcie im jak wiele dla was znaczą i przytulajcie ich. Nigdy nie jesteśmy niczego do końca pewni - zakończyła wpis Angela Lee.