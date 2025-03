Mariusz Pudzianowski wyzwany na gali na Litwie. Do ringu w Wilnie wszedł... Adrian Cios. Co tam się wydarzyło? [WIDEO]

Mamed Khalidov na setnej gali KSW skradł show. Legendarny zawodnik wszedł do oktagonu i zmierzył się z Adrianem Bartosińskim. 44-latek popisał się wówczas fantastyczną dźwignią na staw łokciowy i poddał rywala. W gliwickiej arenie tłum zaczął szaleć, a tuż po walce emocje wzięły górę. Bartosińskiemu poleciały łzy, ale jak sam przyznał zlekceważył tak doświadczonego zawodnika.

W oktagonie Mateusz Borek rozmawiał z Khalidovem i zapytał o jego przyszłe walki. 44-latek nie wytrzymał i jasno wyraził swoje stanowisko w tej sprawie.

- Słuchajcie, ja poczekam. Muszę odpocząć i się zastanowić, co dalej robić. Nie wiem, czy będzie mi się chciało robić na kolejną walkę. Jedną, dwie czy trzy. Naprawdę nie wiem, ale zobaczymy - zaznaczył Khalidov

Dziennikarz po tych słowach postanowił dopytać: "Ale wracasz?". - Zobaczymy - zakończył tajemniczo legendarny zawodnik.

Mamed Khalidov przerwał milczenie! Ten wpis sugeruje wszystko

Wszyscy fani Khalidova czekali na decyzję w sprawie przyszłości swojego idola z niecierpliwością. 44-latek przyzwyczaił wszystkich, że nie jest bardzo wylewny i jeśli ma coś do przekazania to się to pojawi prędzej czy później. Legenda KSW w niedzielny wieczór udostępniła specjalny wpis, który może sugerować fakt, że wróci do oktagonu.

- Wilka ciągnie do lasu, bo to jest jego naturalne środowisko - można przeczytać.

Można to rozumieć jednoznacznie, że Khalidov wróci do oktagonu na przynajmniej jeden pojedynek. Czy to się wydarzy? Przekonamy się niebawem.