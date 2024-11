Serce podeszło nam do gardła po tych słowach Mameda Khalidova. Gwiazdor KSW przemówił o przyszłości po wygranej z Bartosińskim

Wielka wygrana Khalidova na XTB KSW 100

Mamed Khalidov po prostu jest wielki. Przed wyjątkową galą XTB KSW 100 to niepokonany Adrian Bartosiński był faworytem main eventu z 15 lat starszą legendą legendą federacji. Swoje umiejętności potwierdził zresztą w pierwszej rundzie, w której zdominował rywala i - jak sam przyznał po walce - go zlekceważył. To był największy błąd "Bartosa" w całej dotychczasowej karierze, bo 44-letni Mamed wykorzystał swoją szansę w drugiej rundzie i fantastyczną dźwignią na staw łokciowy poddał mistrza wagi półśredniej KSW! Khalidov zanotował jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych zwycięstw w karierze, co momentalnie zaczęło rodzić pytania, co dalej. Pochodzący z Czeczenii zawodnik na gorąco zabrał głos w tej sprawie w rozmowie po walce z Mateuszem Borkiem.

Khalidov niepewnie o swojej przyszłości

Największy bohater sobotniej gali już na początku podkreślił, że dalej mu się chce i podziękował kibicom za wsparcie, ale spytany konkretnie o kolejne walki, nabrał wody w usta.

- Dziękuję kochani serdecznie. Do zobaczenia - rzucił na zakończenie, a Borek dopytał, kiedy zamierza wrócić. - Słuchajcie, ja poczekam. Muszę odpocząć i się zastanowić, co dalej robić. Nie wiem, czy będzie mi się chciało robić na kolejną walkę. Jedną, dwie czy trzy. Naprawdę nie wiem, ale zobaczymy.

Dziennikarz po tych słowach postanowił dopytać: "Ale wracasz?". - Zobaczymy - zakończył tajemniczo Khalidov.

