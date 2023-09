Tak będzie wyglądać przyszłość Mameda Khalidova. Zadeklarował się, gdzie będzie walczyć, wszystko stało się jasne

Mamed Khalidov wzbudzał ostatnimi czasy bardzo duże emocje wśród fanów polskich sportów walki. Pojawiły się wiadomości świadczące o tym, że wielokrotny mistrz federacji spróbuje swoich sił w boksie, a jego rywalem miał być potencjalnie Tomasz Adamek, który został zaprezentowany wczoraj jako nowy nabytek federacji FAME MMA. Okazuje się jednak, że do pojedynku może nie dojść. Świadczy o tym wiadomośc, jaką Khalidov zostawił w swoich mediach społecznościowych.

Mamed Khalidov zadecydował o przyszłości. To tam będzie walczył

Kiedy stało się jasne, że Adamek będzie walczył w FAME MMA, to w jego ślady pójdzie Khalidov, który wyrażał zainteresowanie walką pięściarską, a jego potencjalnym rywalem miał być właśnie Adamek. Niespodziewanie Khalidov zamieścił na swoich mediach społecznościowych informację, która całkowicie odcina go od federacji freak-fightowej. Na Instagramie mistrza pojawił się wpis, na którym prezentuje on się wraz z Michałem Materlą i mówi otwarcie, że KSW to jego miejsce na świecie.

- KSW to jest moje miejsce forever - napisał Khalidov na zamieszczonej przez siebie publikacji,

i Autor: instagram.com/mamed_khalidov