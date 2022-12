Tak naprawdę wygląda ciało 36-letniej Kamili Wybrańczyk. Kuse bikini wszystko pokazało, nic się nie ukryło

Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Zima w Polsce zagościła na dobre i w najbliższym czasie będzie trzeba się przyzwyczaić do typowo grudniowej aury. Śnieg i mróz zostaną z nami na nieco dłużej i warto się zabezpieczyć w ciepłe ubrania. Innym rozwiązaniem na uniknięcie negatywnych skutków zimy jest... wyjazd w ciepłe kraje. Na ten sposób postawili Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Para wybrała się do środkowej Afryki, a konkretnie do Tanzanii, gdzie mogą cieszyć się z pięknej pogody i uroków tamtejszej przyrody.

Kamila Wybrańczyk odsłoniła ciało. Świetna forma narzeczonej Szpilki

Artur Szpilka może pozwolić sobie na nieco dłuższy odpoczynek, bo niedawno przeszedł zabieg i dopiero za jakiś czas wróci do treningów. Ze względu na uraz musiał zrezygnować z udziału na gali XTB KSW 78, która odbędzie się w styczniu w Szczecinie. Nie ma jednak wątpliwości, że już niebawem Szpilkę ponownie zobaczymy w klatce KSW. Na razie nie wiadomo, czy w oktagonie pojawi się Kamila Wybrańczyk. Sama niedawno podkreślała, że nie ma czasu na kolejne przygody w mieszanych sztukach walki.

Ale wciąż może imponować iście sportową sylwetką. 36-latka pokazała pikantne zdjęcia z wakacji, na których możemy zobaczyć ją w zielonym bikini, odsłaniającym jej ciało. Wielu może pozazdrościć jej formy, bo sylwetka Wybrańczyk jest zachwycająca. Fani w komentarzach obsypali partnerkę Szpilki komplementami. - Kami no weź no bo zadzwonię po straż instagramową. Nie można być tak seksowną i piękna. To za dużo na jedną - napisała jedna z fanek. - Kami wyglądasz nieziemsko - czytamy w innym z komentarzy. Fotografie znajdziecie poniżej.