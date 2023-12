Tak wyglądają ręce zmasakrowanego Tomasza Romanowskiego. Usłyszał poważną diagnozę, tym przypłacił krwawą walkę

W trakcie starcia na gali XTB KSW 89 doszło do wyjątkowo krwawego pojedynku między Tomaszem Romanowskim a Damianem Janikowski. Medalista olimpijski nie miał litości dla swojego rywala i okładał go tak mocno, że oktagon, na którym przebywali panowie, zaczął spływać krwią. Mimo poważnych obrażeń, Romanowski pokazał charakter wojownika i nie zakończył walki, jednak skutki starcia z Janikowskim są dla niego opłakane. Oprócz uszkodzeń na twarzy, zawodnik doczekał się rozległego uszkodzenia dłoni. Zdjęcie pokazuje wszystko.

Romanowski zmaga się ze skutkami pojedynku. Ostre zdjęcie

Okazuje się, że dwie ręce Romanowskiego zostały złamane w trakcie walki z Janikowskim. Jak przekonuje zawodnik federacji, zrobi on wszystko, aby móc wrócić do treningów i sportów walki, jednak patrząc na jego rany, może to trochę potrwać.

Mateusz Borek zdradza kulisy negocjacji Tomasza Adamka z KSW i Fame MMA

- Niestety, dwie połamane. Będę tęsnił za klatką, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najszybciej wrócić i znowu zrobić fajny pokaz. Tym razem z moją ręką w górze - napisał Tommy Romanowski na swoich mediach społecznościowych, pokazując zdjęcie uszkodzonych dłoni.